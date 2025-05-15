Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Kulu merkez üslü deprem Ankara ve çevre illerde de hissedildi. Konya ve Ankara'da sarsıntıyı hissedenler panikle dışarı çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

MANSUR YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz."

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, , şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan da "Kulu ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." açıklaması geldi.

KULU BELEDİYE BAŞKANI: ÇATLAK BİLGİLERİ GELMEYE BAŞLADI

Konya Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, "5.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu, hepimiz kendimizi dışarı attık. Allah'a şükür, olumsuz bir şey yok. Sadece çatlak bilgileri gelmeye başladı, ufak tefek; korkulacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: CAN, MAL KAYBI, YIKINTI İHBARI ALINMADI

Ankara Valiliği, "Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır" bilgilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz." dedi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BİNLERCE YILDA BİR DEPREM ÜRETİYOR

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Konya Kulu depremine dair NTV'ye "uz Gölü Fayı'nda meydana gelen bir deprem. Bu fay çok uzun aralıkla deprem üreten fay. Binlerce yıllarda bir deprem üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüysüz, Depremin orta derinlikli olduğunu ve büyük bir depremin işaretçisi olarak görmemek gerektiğinin altını çizerek, "Hasar gören evler varsa bu evlere girmemek gerekiyor. Ben kendi adıma çok önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim." diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

PROF.DR. ERCAN: DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: NİSPETEN DAHA SAKİN BİR BÖLGE

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı. Görür, hissedilen depremin ülkemizin daha sakin bir hattında meydana geldiğini belirtti. Görür'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle"