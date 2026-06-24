Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirtilen bir kişi etkisiz hale getirildi, eşi ise yaralı olarak yakalandı. Dehşet veren olay, dün sabah Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik güçleri tarafından IŞİD mensubu M.K. ile eşi N.K.'nın bulunduğu adrese polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada M.K. vurularak etkisiz hale getirilirken, yaralanan N.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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