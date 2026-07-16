Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi.
Öğretmenlere polis müdahale etti.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi.
Öğretmenlere polis müdahale etti.
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