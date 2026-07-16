Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi.

Öğretmenlere polis müdahale etti.

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