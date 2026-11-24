Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetine yönelik soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince FETÖ'nün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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