Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da Hazine taşınmazlarına ilişkin soruşturmada 80 taşınmazın incelemeye alındığını, güncel piyasa değerlerinin yaklaşık 10 milyar TL olduğunu ve 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kemer ilçesinde Hazineye ait taşınmazların belirli kişi ve çevrelere geçirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

-Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız operasyonlar arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılan tablo son derece dikkat çekicidir. Hazineye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları bulunmadığı hâlde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine yürütülen soruşturmada; 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınmış, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirilmiştir."

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığını belirten Gürlek, "Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" diye kaydetti.

Gürlek, devletin malının milletin ortak hakkı olduğunu ifade ederek "Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir" dedi.