Son dakika... Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Kazada yolculardan bazıları yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolu üzerindeki, Aksu'ya bağlı Topallı kavşağı yakınlarında meydana geldi. 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
5 KİŞİ YARALANDI
Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.