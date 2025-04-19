ID İletişim sahibi menajer Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
HASTALIĞI MAHKEMEYE BİLDİRİLMİŞTİ
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.
Menajer Ayşe Barım, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.