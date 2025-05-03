3 Mayıs programları kapsamında babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş saldırıya uğradı.

Ayyüce Türkeş ve yanındaki heyet Ülkü Ocakları mensubu olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

"150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"

Yaşanan skandalı SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in Nokta Atışı programında anlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"- Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.

"POLİS ORADAYKEN SALDIRI OLUYOR"

- Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor"