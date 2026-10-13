MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Mekke ittifakına ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli; "Ülkemiz, Suudi Arabistan savunmasına gerekli olan her türlü askeri desteğin verilmesi konusunda imkan sağlamalıdır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya, ne kıblemiz Kabe’ye ne de Hazreti Resulullah’ın kutlu mabedine yönelik saldırılara tahammül göstermeyiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.

Bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.

Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.

'MEHMETÇİK ÜNVANINI BU TOPRAKLARDA ALMIŞTIR'

Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da İmanımızda, kararlılığımızda, milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında.

Öyle ki Peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri, Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır.

Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafaası, bu şuurun yüksek iradesidir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hâdimü'l-Haremeyn ile şereflenmiştir."