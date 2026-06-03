MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “CHP’deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar” ifadelerini kullandı. ‘FERAGAT ETTİĞİNİ AÇIKLAMALIDIR’ Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürece dair daha önce yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile "ortak bir çözüm zemini oluşturması" gerektiğini savunarak "Feragat ettiğini açıklamalıdır" ifadesini kullanmıştı.

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