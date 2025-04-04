MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iki ay aranın ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. İki ay sonra görüntülenen Bahçeli daha sonra MHP Genel Merkezi'ne gitti. Bahçeli'yi ellerinde karanfil olan MHP'li isimler ve Ülkü Ocakları üyeleri karşıladı.

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirilse de, Bahçeli'nin törene heyetle katılmadı. Bahçeli'nin sabah saatlerindeki anma törenine katılmaması kafalarda soru işareti yaratırken birkaç saat sonra Bahçeli de Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

BAHÇELİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VAKFI'NDA

Bozkurt işareti yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Ülkü Ocakları üyeleri, MHP'li isimler bir koridor oluşturarak Bahçeli'yi karşıladı.

Makam aracına karanfil atıldı. Bahçeli'ye "Durma, ilerle, evlatların seninle" tezahüratı atıldı. Bahçeli Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı.

Aynı zamanda gözler 8 Nisan'daki MHP Grup Toplantısı'na çevrildi. Bahçeli'nin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok.

4 ŞUBAT'TA HASTANEYE YATMIŞTI

Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.