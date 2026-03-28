MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulunun 23." dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün akşam sosyal medyada “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” ifadeleriyle dikkat çeken sert paylaşımlar yaptıktan kısa süre sonra Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti içinde “ajan krizi” olarak nitelendirilen tartışmanın hemen sonrasında gelen istifa, Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı...

Devlet Bahçeli, gelen bir başka soru üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının perde arkasını anlattı.

Yönter'in partiye çok değerli katkıları olduğunu hatırlatan Devlet Bahçeli, "Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır" dedi.