MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri ortak toplantısının ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihini de açıkladı.

MHP’NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Bahçeli, il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirterek MHP’nin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

MHP’nin “Türkiye’nin bekasını, milletin huzur ve refahını, devletin bağımsızlığını ve Türk dünyasının birlik ve dirliğini” temel mesele olarak gördüğünü söyleyen Bahçeli, partisinin önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda hareket edeceğini belirtti.

“TÜRKİYE STRATEJİK KUŞATMAYA MARUZ BIRAKILMAK İSTENİYOR”

Bahçeli, Türkiye’nin Akdeniz havzası ve yakın çevresindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Doğu Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya, Batı Asya’dan Kafkasya ve Türkistan’a uzanan coğrafyada yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği ve egemenlik haklarını doğrudan etkilediğini savunan Bahçeli, Türkiye’nin “çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini” öne sürdü.

Türkiye’yi bölgesel gelişmelerin dışında bırakmayı hedefleyen girişimlerin sonuç vermeyeceğini savunan Bahçeli, devletin gerekli tedbirleri alma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

LİBYA MUTABAKATINA DESTEK

Bahçeli’nin açıklamasında Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatı da geniş yer tuttu.

Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakatı onaylamasını “önemli bir gelişme” olarak nitelendiren Bahçeli, anlaşmanın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması açısından önem taşıdığını söyledi.

Bahçeli, mutabakata yönelik itirazların bölgedeki “çıkar mücadelelerini ve nüfuz hesaplarını” ortaya koyduğunu savundu.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki haklarından vazgeçmeyeceğini belirten Bahçeli, Ankara’nın gerektiğinde diplomatik, hukuki ve siyasi araçları kullanacağını kaydetti.