Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından HGS ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi,

- HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

- Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması,

- Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması,

- Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir. Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur. Kamuoyuna duyurulur.