Fon soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Destek Yatırım Bankası ve Özata denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Aranan isimler arasında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eskiBDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor.
Destek Faktoring soruşturmasında ise Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt’ün yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.)
Özgür Akayoğlu (Destek Finans Factoring)
Kerim Tosun (Destek Finans Factoring)
Nuray Elmastaş (Destek Finans Factoring)
Azize Binnur Tosun (Destek Finans Factoring)
NE OLMUŞTU?
AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2 milyar liranın üzerinde kazanç sağladığı iddiaları tartışılırken skandala konu Özata Denizcilik şirketinde dikkat çeken bir istifa gündeme geldi.
Fon krizinden günler öncesinde şirketin yönetim kurulundan ayrılan İskender Balcı’nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu ortaya çıktı.
‘ŞİMŞEK SORACAK MI?’
Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya paylaşımında, “Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Kim bu İskender Balcı? Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek ‘akıllı’ damatları nerelerden çıkıyor? Mehmet Şimşek yardımcısına ‘bu ne iş’ diye soracak mı” diye sordu.