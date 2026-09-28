Fon soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Destek Yatırım Bankası ve Özata denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan isimler arasında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eskiBDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor.

Destek Faktoring soruşturmasında ise Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt’ün yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:



Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.)

Özgür Akayoğlu (Destek Finans Factoring)

Kerim Tosun (Destek Finans Factoring)

Nuray Elmastaş (Destek Finans Factoring)

Azize Binnur Tosun (Destek Finans Factoring)