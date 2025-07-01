Bakan Yumaklı Manisa, İzmir ve Hatay'da devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. 6 bölgede yangın sürüyor. Yangınlarda, Aksihar ve Kula'da düne göre çok daha iyiyiz. Ahmetli biraz daha geniş bir alan ama arkadaşlarımız hem İzmir hem Manisa'da gece boyu ciddi müdahalelerle etkiyi düşürdüler. Pilotlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hem kara hem hava yoğunlaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Hatay'da dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara ilişkin konuşan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"HATAY EN SORUNLU İLİMİZ"

"Hatay Antakya şu an en sorunlu ilimiz. Buradaki kararsız ve sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Burada 7 helikopter 6 arazöz var. Takviyeler de var"

Bakan Yumaklı rüzgar ve hava sıcaklıklarının etkisini göstereceğini belirterek, duyarsızlığa karşı da uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Dışarıda ateş yakmayın, sigarayı yolun kenarına atmayın" ifadelerini kullandı.