Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde kamu zararına yol açan usulsüzlükler yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletmelerden mevzuata aykırı biçimde para talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı bildirildi.

İddialara göre, istenen parayı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemleri bekletilerek sonuçlandırılmadı.

Soruşturma kapsamında 2024-2026 döneminde belediyenin farklı müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulündeki 42 ihale dosyası bilirkişiler tarafından incelendi. Ayrıca şüphelilerin telefon görüşme kayıtları ile MASAK raporları değerlendirildi; teknik takip ve iletişimin tespiti çalışmaları gerçekleştirildi.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen 76 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, belediye başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Abdülhamit Pehlivan'ın yanı sıra iki belediye meclis üyesi ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 63 kişi yakalandı.

40 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 63 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 40'ı tutuklanmaları talebiyle, 17'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Diğer 6 şüpheli ise, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.