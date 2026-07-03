İçişleri Bakanlığı, İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alındı. Yiğit, savcılık ifadesinin ardından "tutuklama" istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Yiğit hakkında 'ev hapsi' kararı verdi.