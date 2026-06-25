CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...
İzmir’de CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında Onur Yiğit ile annesi gözaltına alınırken, soruşturma çerçevesinde toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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