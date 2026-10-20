Televizyon dünyasında peş peşe alınan final kararlarına bir yenisi daha eklendi. A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk dizilerinin ardından NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz de izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Mia Yapım imzalı dizi dördüncü bölümünde final yapacak. İlk bölümü 12 Ekim’de yayınlanan yapımın, yayın takviminde bir değişiklik yaşanmaması halinde 2 Kasım Pazartesi akşamı son kez ekrana gelmesi bekleniyor.

PAZARTESİ AKŞAMLARI REKABET EDİYORDU

Sevdam Karadeniz, pazartesi günleri saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Dizi, aynı saat diliminde Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve ATV’nin Altı Üstü İstanbul yapımıyla karşı karşıya geliyordu.

Dizi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan 2. bölümüyle Total grubunda 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payı alarak 0,27 puan düşüş yaşadı. Dizi, AB grubunda 1,04 reyting, ABC1 grubunda ise 1,58 reyting aldı.

Kısa sürede final kararı alınan dizi, böylece yayın hayatını yalnızca birkaç bölümün ardından tamamlamış olacak.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mia Yapım imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Banu Akdeniz üstlenirken yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Senaryo ise Özge Korkmaz, Yeşim Gülay ve Zeynep Şirin tarafından kaleme alınıyordu.

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik, Emre Bulut ve Leyla Kırşan da yer alıyor.

Karadeniz’de geçen hikâyede, Alazlılar ve Yeniceliler aileleri arasında geçmişten gelen düşmanlık anlatılıyor. İki aile arasındaki husumetin gölgesinde kalan Kuzey ve Zeyşan’ın hikâyesi ise zorunlu bir evliliğin ardından gelişen aşkla şekilleniyor.

BAŞROL KRİZİ YAŞANMIŞTI

Dizi ilk duyurulduğunda Emre Bey ve Aslıhan Malbora başroldeydi. Ancak kısa süre sonra iki isim de diziden ayrıldı. Daha sonra Damlasu İkizoğlu başrol oldu ancak daha sonra bir kez daha değişti.