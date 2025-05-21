Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun” sözleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

"KAMU GÖREVİYLE İLGİLİ SÖYLENMEDİĞİ..."

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu göreviyle ilgili söylenmediğini, bu nedenle uzlaşma ve şikâyete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğu söyledi.

Başsavcılık ayrıca, İmamoğlu’nun şikâyette bulunmamasını kararının gerekçesi olarak gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı'nın 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem yaratmıştı. Lider Haber'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, İmamoğlu ile ilgili kimi iddialar öne sürerek şunları söylemişti:

"Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için. Bak bugün tweet atım CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işler. CHP’li delegelere rüşvet verdin devlet karışmıyor, ben bildiğini biliyorum raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP’li delegelere nasıl rüşvet dağıttığının raporunu okudum, okuduğum gün söyledim. Devletten de korkmam gider açıklarım. Adam tutmaya adam kullanma yaparsan kazansan da elinde kalır!”

Kütahyalı'nın sözleri üzerine, bir vatandaş 28 Mart 2024'te CİMER üzerinden şikayette bulundu.

Şikayette, Kütahyalı'nın İmamoğlu hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtilerek, hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Şikayetin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu görevi nedeniyle söylenmediğini, bu nedenle Kütahyalı’nın ifadelerinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu değil, uzlaşma ve şikayete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğu ifade etti. Başsavcılık ayrıca, İmamoğlu’nun suç duyurusunda bulunmamış olduğunu ve şikayet yokluğu olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE TAZMİNAT KARARI ÇIKMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşımış ve tazminat davası açmıştı.

23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada 5 Aralık 2024'te kararını vermişti. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürmüştü.