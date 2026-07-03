TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyonun açıklanmasıyla beraber hem maaşlarda hem de diğer ödemelerde ücretler güncellendi. Ücretlerin güncellenmesi ile beraber aynı zamanda diğer kalemlere de zam geldi. Bu değişimle beraber bedelli askerlik ücreti de artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 0.99, yıllık enflasyon ise yüzde 32.11 oldu.

Bedelli askerlik ödemesi, altı aylık enflasyon farklarıyla birlikte oluşan memur ve memur emeklisinin zam oranı ile tekrar şekilleniyor. Buna göre bedelli askerlik ödemeleri de arttı.

Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yükseldi.

Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.