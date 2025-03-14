İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan kişilerin de bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ün de dahil olduğu 26 şüpheli tutuklanma istemiyle 8 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağlayan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda örgüte para aktaran şüpheliler belirlendi. Aralarında bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan çok sayıda kişinin de bulunduğu 34 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.

Gözaltındaki 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saat 08.00'de alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

26 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ

DHKP/C terör örgütüne yönelik 2014/2015 yıllarında 4 İlçe Belediyesi tarafından terör örgütüne para aktarıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ün de dahil olduğu 26 şüpheli tutuklanma istemiyle 8 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.