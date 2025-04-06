Son Dakika Haberi... CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP lideri Özgür Özel'in karşısında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıklamıştı.
Uysal adaylıktan çekilirken Şimşek'in yeterli imza sayısına ulaşamadığı öne sürüldü.
Şimşek, 97 imzayı topladığı topladığını belirten bir paylaşım yaparken Kurultay salonunda CHP lideri Özgür Özel ile tartıştığı anlar dikkat çekti.
ÖZEL İLE ŞİMŞEK TARTIŞTI
Hilal Köylü'nün Serbestiyet için paylaştığı görüntülerde, başvuru saatini kaçıran Şimşek'in Özel'e sitem ettiği görülürken, CHP lideri Özel ise Şimşek'i sakinleştirmek için sarıldı.