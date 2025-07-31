Adı İBB soruşturmasında da geçen ve suç örgütü lideri olduğu ifade edilen Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alınmıştı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Kangal'ın, Rıza Akpolat’ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddia edilmişti.
Akpolat, 17 Ocak’ta tutuklandı. Belediye başkanına yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütüne üye olmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “haksız mal edinme” bulunuyor. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da aynı tarihte tutuklandı.