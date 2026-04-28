Beykoz Belediyesine yönelik yürütülen “İhaleye fesat karıştırma” ile “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına ilişkin 3.duruşma yapıldı.

Duruşmada aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Veli Gümüş ve Havva Dindar'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

'BU DAVA SİYASİDİR'

Hakim karşısına çıkan Köseler savunmasında, "Bu dava siyasidir" dedi. Köseler, "Benim veremeyeceğim bir hesabım yok. Vicdanları yaralamayan hakkaniyetli bir karar çıkmasını yüce heyetinizden bekliyorum. 425 gündür, delilsiz ispatsız bir şekilde yatmam kimin işine geliyor Vicdanlara sığmayan tutukluluk sürecimin sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Köseler'in “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma”, “Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” ve “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer 26 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 4 kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.