Son Dakika Haberi... Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 kişinin İzmir'e sevk edileceği öğrenildi.
Yeni tutuklanan belediye başkanlarının da aralarında olduğu 11 kişi ise Silivri Cezaevi'ne getirilecek.
CHP lideri Özgür Özel'in İBB Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmek için 12.30'da Silivri'de olacağı, ayrıca yeni tutuklanan ilçe belediye başkanlarının da burada görüşme yapabilmesi için de izin almaya çalıştığı kaydedildi.
MEHMET MURAT ÇALIK DA İZMİR'E SEVK EDİLECEK
Silivri'den İzmir'e sevk edilmesi beklenen isimlerin arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bulunuyor.