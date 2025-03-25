SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 'çağrı kağıdı' ile ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Başsavcılık, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" açıklamasını yaptı.

SES KAYDI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı paylaşıldı.

İnan Güney bugün yaptığı açıklamada söz konusu kayıttaki sesin kendisinin olmadığını belirterek ses kaydını yalanladı.

Güney şu ifadeleri kullandı:

Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum" diyerek açıklama yaptı. Güney açıklamasında, "Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" demişti. Güney açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu’muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. On yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."