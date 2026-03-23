Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Güney hakkında 35 yıl ceza istendi. Ayrıca İnan Güney davasının İBB dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Güney’in dışında Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven de iddianamede sanık olarak yer aldı.

Tüm sanıklar hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlamaları yöneltilirken, her biri için ayrı ayrı 12 yıl 8 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istendi.