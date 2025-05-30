Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi yüzde 2 büyüdü.

2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyümüştü.

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında arttı. Beklentilere göre büyüme yüzde 2,3'tü. Bir önceki çeyrekte yüzde 3 büyüyen Türkiye ekonomisi, böylece ivme kaybetmiş oldu.

TARIMSAL ÜRETİM KAN KAYBEDİYOR

Sektörel bazda bakıldığında inşaat sektörü yüzde 7,3 ile büyümeye en yüksek katkıyı sağlayan alan olurken, sanayi sektörü yüzde 1,8 ve tarım sektörü yüzde 2 oranında daralma gösterdi. Bu tablo, üretim ve tarımsal faaliyetlerdeki gerilemeyi gözler önüne serdi.

I. Çeyrek GSYH, iktisadi faaliyet kollarına göre A10(1) düzeyinde büyüme hızları

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4 büyüme kaydetti. Gayrimenkul sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 oranında büyürken; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerdeki büyüme ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir düzeyde kaldı.

I. Çeyrek GSYH büyüme hızları

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,0 oranında büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık büyüme ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik faaliyet kollarının performansı da belli oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe daralma görülürken; büyümeye en büyük katkı inşaat, hizmetler ve bilgi-iletişim sektörlerinden geldi.

Sanayi sektörü (madencilik, imalat, elektrik-gaz, su temini) zayıf bir performans sergilerken; mesleki, idari ve destek hizmetleri ile gayrimenkul faaliyetleri sınırlı da olsa pozitif katkı sağladı. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler gibi kamu ağırlıklı alanlarda ise büyüme oranı oldukça düşük kaldı.

I. Çeyrek GSYH sonuçları

Türkiye ekonomisi, 2025 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 36,7 büyüyerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) dolar bazındaki karşılığı ise 335 milyar 504 milyon olarak kaydedildi.

I. Çeyrek harcama yöntemiyle GSYH bileşenlerinin büyüme hızları

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak iç talep ve tüketimle büyüdü; hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 2,0, devletin harcamaları yüzde 1,2, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 2,1 artarken, dış ticaret büyümeye olumsuz yansıdı; ihracat yüzde 0,01 düşerken ithalat yüzde 3,0 yükseldi.

I. Çeyrek gelir yöntemiyle GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları