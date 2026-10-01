Bolu Belediyesi iştiraklerinden Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, zimmet iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli, jandarma ekiplerinin geçen pazartesi günü düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALDILAR

Şüpheliler arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve ihale komisyonu başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da yer aldı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 3’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından dün serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Şirketi Genel Müdürü Bahadır Acar, Köroğlu Organik ve Yöresel Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı ile birlikte Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.