Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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