Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kaynak olarak ekle

Ayrıntılar geliyor...