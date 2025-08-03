Son Dakika Haberi... Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından şiddetli depremlerle bölge sarsılmaya devam ediyor.
Son olarak; Alman Jeoloji Araştırma Merkezi, Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7.0 olarak açıkladı.
RUSYA'DAN TSUNAMİ UYARISI
8.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan uyarıda Hawaii ve birçok bölgede tsunami uyarısı yapılmıştı. 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii için tsunami riski bulunmazken Rusya Durum Hizmetleri Başkanlığı, Kamçatka Yardımadası'ndaki 3 bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.