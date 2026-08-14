Ümit Dikbayır, 2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Sakarya milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. İYİ Parti’den ayrılmasının ardından CHP’ye katılan Dikbayır, mutlak butlan tartışmalarının ardından CHP’den de istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürdü.

'ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

İddiaya göre, Dikbayır yaklaşık üç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan’ın Dikbayır’ı AKP'ye davet ettiği ve görüşmenin ardından sürecin olumlu ilerlemesiyle Dikbayır'ın bundan sonraki siyasetini AKP çatısı altında sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.

Dikbayır’ın AKP’ye katılımının bugün Ankara’da gerçekleştirilecek programda resmileşmesi iddia edildi.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA: NİHAYET BUGÜN 14 AĞUSTOS

İddialar üzerine açıklama yapan Dikbayır şu ifadeleri kullandı:

"Nihayet bugün 14 Ağustos…

Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek.

Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor.

Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah’a havale ediyorum…"

'O YAPININ PARÇASI OLMAM' DEMİŞTİ

Dikbayır, Ağustos 2025 tarihinde katıldığı bir TV programında kendisine üç kez AKP'den teklif geldiğini açıklayarak "AKP beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam. Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam" demişti.