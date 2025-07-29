Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli daha tespit edildi.
"Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi mevkiinde alevlerle mücadele edenlerin arkasında bir şüphelinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Jandarma ve gönüllülerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.
Bir süre Jandarma ekipleri tarafından kovalanan şüpheli, izini kaybettirdi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde, "dur" ve "buradalar" sesleri duyuldu.
4 GÖZALTI KARARI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte dün ağaçlık bir alanda havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Havai fişeği attıkları öne sürülen S.D, A.K, M.B. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.