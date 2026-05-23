CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiası kapsamında başlatılan soruşturmada bugün 13 kişi gözaltına alındı.
SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan13 kişiden 11'i tutuklama, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
9 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL
Sulh ceza hakimliğinin kararıyla; Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı.
Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.