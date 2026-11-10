Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise firari olduğu kaydedildi.

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN "FONLAMA" İDDİASI

Savcılığın açıklamasında soruşturmanın odağında, 2021 yılında İzmir’de kurdurulduğu öne sürülen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin bulunduğu belirtildi.

Şirketin Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu ve "paravan" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu’nun diğer şirketleri ve şahsi hesaplarına "para aktarıldığı" öne sürüldü.

Savcılık, yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleriyle gerçekleştirilen para transferlerinin ardından ödemelerin ilgili hesaplarda kısa süre içerisinde birden fazla kez dolaşıma sokularak "aklanmaya çalışıldığını" iddia etti.

Açıklamada ayrıca Halk TV’nin bu süreçte "topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı" ileri sürüldü.

İHALELERDE "RÜŞVET" VERİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında gizli tanıkların ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Savcılığın açıklamasına göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çeşitli ihaleler alındı.

Araç bakım ve onarım, temizlik işleri ile maske alımı ihalelerinin bu kapsamda gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İhalelerin alınması ve hakediş ödemelerinin yapılması aşamalarında sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden "rüşvet verildiği" iddia edildi.

Savcılık, söz konusu iddiaların gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin beyanlarına dayandığını bildirdi.

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınların listesi şu şekilde:

1.Ramazan TEZCAN (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

2.Filiz BULUT (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)

3.Emre KAYA - FİRAR (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir)

4.İbrahim SEYFİTTİNOĞLU (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)

5.Murat TOPUZ (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)

6.Haluk Harun TUZSUZOĞLU (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)

7.Mehmet MERAL (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)

8.İbrahim TUNCOL (Başka bir dosya kapsamında tutuklu - Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının Elemanı)