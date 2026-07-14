Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 SAYFALIK İFADE VERDİ Adliyeye sevk edilen Güner savcılıkta 5 sayfalık ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifadenin ardından Güner tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 30 KİŞİNİN DAHA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ Güner’in yanı sıra 30 kişi daha tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 36 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile belediyede görevli bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilere "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilmişti.

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