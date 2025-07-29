Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu.
Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel müdahale ediyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI
Çankırı Valiliği bugün yaptığı açıklamada 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu.
Kentte orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ateşsiz piknik faaliyetlerine izin verilecek.
🔥 Çankırı / Yapraklı— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 29, 2025
🚁 7 Helikopter
🚒 26 Arazöz
🚜 4 İş Makinesi
👨🚒 166 Personel
Çankırı'da meydana gelen yangına müdahale ediyoruz.
Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/OYhyJ6Cl6V