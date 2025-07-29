Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu.

Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel müdahale ediyor. 

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Çankırı Valiliği bugün yaptığı açıklamada 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu.
Kentte orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ateşsiz piknik faaliyetlerine izin verilecek. 

 

 