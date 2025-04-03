İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şakir Paşa ve Ailesi dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Gözaltına alınanlar emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Oyuncu Üzümoğlu dahil 11 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Üzümoğlu serbest kaldı.
OYUNCULAR ADLİYEYE AKIN ETTİ
Ünlü ismin gözaltına alındığı haberinin ardından Oyuncular Sendikası'nın yaptığı çağrı ile onlarca oyuncu, Üzümoğlu'na destek vermek için adliyeye geldi. Adliyeye gelenler arasında Kubilay Aka, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kerem Fırtına gibi isimler de yer aldı.