İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı.

120 GÖZALTI

Operasyonda, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin iktidara yakın medya organları ve sosyal medyada bazı isimler, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı iddiasında bulundu. Cemil Tugay ise iddiaları yalanladı.

HAKSIZ BİR SUÇLAMA

İzmir'in yerel haber sitesi Gündeme Bakış'a konuşan Tugay, hiçbir suç duyurusunda bulunmadıklarını belirterek "Şu anda gözaltına alınanlar arasında genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız da var. Bunların her biri bizim için kıymetli. Haksız bir suçlama var” dedi.

O İDDİAYA YALANLAMA

Tugay şunları kaydetti:

“İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikayette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025’in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık. Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar.”