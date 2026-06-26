ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticaret gemisine yapılan saldırıya güçlü bir yanıt olarak 26 Haziran'da İran'a karşı hava saldırıları düzenledi.

'ATEŞKES AÇIKÇA İHLAL EDİLMİŞTİR'

İran'ın 25 Haziran'da M/V Ever Lovely adlı Singapur bayraklı kargo gemisine tek yönlü saldırı dronuyla saldırmasının ardından, ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama yerlerini ve kıyı radar tesislerini vurdu. İran'ın saldırısı sırasında gemi, Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyordu.

İran güçlerinin ticari gemilere yönelik haksız saldırısı, ateşkesi açıkça ihlal etmiştir. Dahası, İran'ın tehlikeli davranışı, ticaretin giderek daha fazla önem kazandığı uluslararası ticaret koridorunda seyrüsefer özgürlüğünü baltalamıştır.

'ABD ORDUSU TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDİYOR'

CENTCOM güçleri, boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam ediyor. ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm yönlerine uyulduğundan, itaat edildiğinden ve tam olarak yürürlükte olduğundan emin olmak için hazır bulunmaya ve teyakkuzda kalmaya devam ediyor.

SİRİK KENTİNDE PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonunda, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Patlama sesinin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

TRUMP: ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğaz'ından geçen gemilere en az dört tek yönlü İHA saldırısı gerçekleştirdiğini ve ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı.