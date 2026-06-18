ABD ile İran arasında imzalanan anlaşma sonrası Hürmüz'deki ablukaya ilişkin olarak CENTCOM'dan açıklama geldi.

'BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEKLER'

Yapılan açıklamada, "Bugün, Amerikan kuvvetleri, Başkan'ın talimatı doğrultusunda, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı. Amerikan kuvvetleri, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına veya bu limanlardan gelen gemilerin geçişini engellememektedir. ABD'nin tüm askeri abluka uygulama çabaları sona ermiştir. Büyük Deniz Kuvvetleri gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarının tam anlamıyla uyulduğu, yerine getirildiği ve yürürlükte olduğu konusunda emin olmak için genel bölgede kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.