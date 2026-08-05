İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin AKP'nin kapalı grup toplantısı sona erdi.

AKP milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifi ele alındı. Çerçeve yasa teklifi partilere gönderildi. Dem Parti'nin imza atıp atmayacağı merak konusu iken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Sözcü'ye yaptığı açıklamada 'imza net değil, bakacağız' demişti. Saruhan Uluç ise 'anlaşmazlık yok mütabıkız' açıklaması yaptı.

Çerçeve Yasa teklifi DEM Parti'ye ulaştı. Yasa teklifi şu anda DEM Partili isimler tarafından imzalanıyor. Gözler DEM Partinin imza süreci sonrası yapılacak olan basın açıklamasına çevrildi. Tuncer Bakırhan'ın konuşması bekleniyor.