CHP YDK tarafından alınan kararla aralarında üst düzey isimlerinde olduğu 48 kişi partiden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke de yer aldı.

Muhabirimiz Gizem Çalış Yağbasan'ın aktardığına göre; 48 isim geçtiğimiz ay 'truva atı olarak nitelendirilmişti. Bugün o isimler ihraç edildi. Mutlak Butlan sürecinde yargıtay'ın adımlarını takip edebilmek için partide kalan bu isimlerin, yakın zamanda YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor. Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP PM Üyesi Ozan Varal'a ise ceza verilmedi.

İŞTE İHRAÇ EDİLEN 48 İSİM...

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen isimler şöyle:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.