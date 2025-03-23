Son Dakika Haberi.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının hemen öncesinde bugün saat 08:00'de oy verme işlemlerinin başladığı Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde süre uzatıldı.

Saat 17:00'ye kadar sürecek olan seçimde 1 milyon 700 bin üyenin oy kullanması bekleniyordu.

CHP lideri Özel'in açıkladığı dayanışma sandıklarına da İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından milyonlarca vatandaş oy vermeye gitti.

CHP lideri Özel, 10 milyon kişinin katılımını beklediğini açıklarken; CHP Genel Sekreteri Böke, sürenin 19:00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Böke şunları kaydetti:

19:00'A KADAR UZATILDI

"Bir demokrasi şöleni gösteriyorlar. Bu demokrasi şölenini milyonlar var ediyor. Bu var ettikleri büyük irade; Ekrem Başkan'a yapılmış olan ağır darbeye, halkın iradesine karşı yapılmış olan 19 Mart darbesine, Ekrem Başkan'la birlikte hukuksuzca tutuklanmış tüm yol arkadaşlarımıza çok güçlü bir sahip çıkışı ortaya koyuyor.

Bu coşkuyla halk bize diyor ki; biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz.

Dolayısıyla orjinalde saat 17:00'de kapanacak olan sandıklarımızı saat 19'a kadar açık tutacağız."