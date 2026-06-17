Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sı saat 14.00'te gerçekleştirildi.

MYK sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Müslüm Sarı, alınan kararları açıkladı. Sarı, “Mevcut 3 il ve eski 3 il başkanıyla ilgili mutlak butlan davası sürecinde yer almaları sebebiyle disiplin süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

MYK’da alınan kararlar şöyle:

İstanbul: Özgür Çelik görevden alınarak tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

Bursa: Nihat Yeşiltaş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine önceki il başkanlarından Turgut Özkan atandı.

Erzurum: Serhat Can Eş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Gaziantep: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hasan Nisanir atandı.

Adana: Mevcut il başkanı Anıl Tanburoğlu ve yönetimi tamamen feshedildi. İl Başkanlığı görevine Orhan Bayram atandı.

Malatya: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış atandı.

Ankara: Ümit Erkol başkanlığındaki Ankara il yönetimi tamamen feshedildi. Yeni başkanın belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor.

İzmir: Mevcut il yönetimi feshedildi. Yeni il başkanı ataması için değerlendirmeler sürüyor.

Bitlis: Metin Güzelkaya ve yönetimi feshedilerek tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yerine henüz resmi bir atama yapılmadı, süreç işliyor.

Kadın Kolları Genel Başkanlığı: Asu Kaya görevden alındı. Yerine Ayten Gülsever getirildi.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Alınan karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

'TÜM PARTİLİLERİ İL BAŞKANLIKLARINA DAVET EDİYORUM'

CHP lideri Özgür Özel ise “Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi. Biz CHP'nin kazanmayı öğrenen, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak kadrolarız. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Buradaki İl Başkanları CHP'nin iktidar yürüyüşünün il başkanlarıdır. Genel Başkana bina lazım değilse İl Başkanımız neredeyse orasıdır. Tabi ki Baba Ocağımızı kolay kolay vermek durumunda değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan İl Başkanlıklarına davet ediyorum” açıklamasında bulundu.