CHP’de Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya, Tokat için atama yapıldı. 3 ile de yetki verildi. Bundan sonra MYK olmadan o 3 ile başkan atanabilecek. 8 il ataması tamamlanarak bu süreç tamamlandı.

14 İLÇEYE ATAMA TAMAMLANDI

İstanbul’da da 14 ilçeye ilçe başkanı ataması tamamlandı.

Müslim Sarı, “İl başkanları toplantımız artık sürecin bitmesiyle, kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta gerçekleştirilecektir” dedi.

'EYLÜL AYI BAŞINDA KONGRE TAKVİMİ'

Sarı ayrıca, örgütlenmenin tamamlandığını belirterek, “Eylül ayı başında kongreler takvimini ilan ediyor olacağız” dedi.

'DİSİPLİN SUÇUDUR'

Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi gibi milletvekili olmayıp parti meclisinde olan isimlerin ihracıyla ilgili Sarı, “İhraç gündeme gelmedi ama bu konuda tutumumuz net. Bizim partimizde olanın başka bir partiyi desteklemesi disiplin suçudur” dedi.

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