Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK'dan yine ihraç kararı çıktı.

8 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP'li Müslüm Sarı, 8 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Alınan karara göre; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı.

Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

7 İLE İL BAŞKANLARI ATANDI

7 ile atamalar da yapıldı. Düzce'ye Kenan Alkın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Erdi Sertaç, Samsun'a Mehmet Pak, Yalova'ya Mesut Tut atandı.

ÖZEL YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Müslüm Sarı yaptığı açıklamada, "Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir. Mutlak butlan süreci kendilerini değişimci olarak nitelendiren arkadaşların birbirini şikayetiyle başlamıştır. Biz değil, mutlak butlancı olanlar onlar" sözleriyle Özgür Özel yönetimini hedef aldı.

'PARTİDE PARALEL YAPI SÖZ KONUSUDUR'

Sarı ayrıca, "Bu arkadaşlar bölücüdür, partide bu tavır çift başlılık yaratmıştır. Partide paralel yapı söz konusudur" ifadelerini kullandı.

'PARTİ İÇİNDE MÜCADELE ETSİNLER'

Özel'i hedef alan Sarı, "CHP'nin Manisa milletvekili, CHP içine başka bir partinin logosunun yapıldığından bahsediyor. Olağan kurultay takvimine çağrı yapıyorum. Madem arkalarında halk desteği olduğunu söylüyorlar, gelsin arkadaşlar eylül ayında başlayan kongrelerde parti içerisinde mücadele etsinler" dedi.