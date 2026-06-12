CHP Genel Merkezi'nde 14.30'da başlayan MYK toplantısı sona erdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı X hesabı üzerinden CHP'den ihraç edilen yeni isimleri açıkladı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ

İşte ihraç edilen yeni isimler...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

Mersin Mezitli Belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:

* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

* Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNE YENİ ATAMA YAPILMADI

Sözcü muhabiri Emre Sercan İke CHP Genel Merkezi'nden şu bilgileri aktardı:

Bugün yapılan MYK toplantısında normal şartlarda vekillerle alakalı bir disiplin süreci işletilebilir mi diye sormuştuk. Henüz bu konuyla ilgili bir karar varılmadı. Grup Başkan Vekilliğine yeni bir atama yapılacağı söyleniyordu ama onunla alakalı bir adım atılmadığı öğrenildi.